वाराणसी जंक्शन पर दून और कुंभ एक्सप्रेस से 24 दुर्लभ कछुए बरामद, जनरल डिब्बे से बंगाल ले जा रहा था तस्कर

जागरण संवाददाता, वाराणसी। कैंट स्टेशन पर सोमवार की शाम चेकिंग के दौरान जीआरपी, आरपीएफ और सीआइबी की संयुक्त टीम ने कछुआ तस्करी का राजफाश किया। दो ट्रेनों से कुल 24 कछुए बरामद किए गए।

जीआरपी इंस्पेक्टर रजोल नागर ने बताया कि गाड़ी संख्या 13010 दून एक्सप्रेस से छोटी साइज के 18 कछुए मिले। वहीं, गाड़ी संख्या 13038 कुंभ एक्सप्रेस की जनरल बोगी से बड़ी साइज के छह कछुए बरामद हुए। कुंभ एक्सप्रेस से अमेठी के जगदीशपुर गांधी नगर निवासी मोनू कंजड़ को गिरफ्तार किया गया।