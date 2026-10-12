90% लोग करते हैं यह गलती! किन राशियों के जीवन में कंगाली ला सकती है कछुए की अंगूठी?

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। आपने कई लोगों को कछुए की अंगूठी पहने हुए देखा होगा। आजकल ये न सिर्फ ज्योतिषी कारणों से बल्कि फैशन में भी लोग इस अंगूठी को पहन लेते हैं। लोगों का मानना है कि ये अंगूठी धन को आकर्षित करती है और इसे धारण करने वाले के जीवन में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है।

आमतौर पर लोग इस अंगूठी को किसी भी उंगली में धारण कर लेते हैं और इससे पहले ज्योतिष एक्सपर्ट की सलाह भी नहीं लेते हैं। क्या आप जानते हैं जिस तरह यह अंगूठी धन के योग बना सकती है, उसी तरह से इसे पहनने का गलत तरीका आपको कंगाल बना सकता है।

यही नहीं ज्योतिष के अनुसार कुछ ऐसी राशियां हैं जिनके लोगों को भूलकर भी इस अंगूठी को नहीं पहनना चाहिए। आइए आपको बताते हैं इसके बारे में और साथ ही इसे धारण करने के नियमों को भी जानें। किन राशियों को नहीं पहननी चाहिए कछुए की अंगूठी ज्योतिष की मानें तो कुछ ऐसी राशियां हैं जिनके लोगों को कछुए की अंगूठी नहीं पहननी चाहिए। यह उनके लिए लाभ की जगह हानि का कारण बन सकती है। कन्या राशि कन्या राशि के लोगों को भूलकर भी कछुए की अंगूठी किसी भी उंगली में धारण नहीं करनी चाहिए। इस राशि के स्वामी बुध हैं और इसके कारण इनके लिए कछुए की अंगूठी धारण करना समस्याओं का कारण बन सकता है।

वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं और यह जल तत्व की राशि है, इसलिए इस राशि के लोगों को कछुए की अंगूठी न पहनने की सलाह दी जाती है। यदि वृश्चिक राशि के लोग इस अंगूठी को पहनते हैं तो ये धन हानि के योग बना सकती है। इन्हें मानसिक समस्याओं का

मीन राशि मीन राशि भी जल की राशि मानी जाती है और यदि इस राशि के लोग कछुए की अंगूठी धारण करते हैं, तो उन्हें धन हानि हो सकती है। इससे उन्हें बिजनेस में नुकसान हो सकता है और नौकरी में भी इसके नकारात्मक परिणाम निकल सकते हैं।

कछुए की अंगूठी के लाभ कछुए को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है और इसलिए इसे धारण करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा भी बनी रहती है। यदि आप ज्योतिष एक्सपर्ट की सलाह से सही राशि के अनुसार इस अंगूठी को धारण करते हैं, तो आपके लिए यह लाभदायक हो सकती है। इस अंगूठी को सुख, समृद्धि, धन और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है।