जागरण संवाददाता, वाराणसी। इस वर्ष प्रदेश में अगस्त माह के दौरान 235.5 मिमी के दीर्घकालिक औसत के सापेक्ष 291.3 मिमी वर्षा हुई, जो सामान्य से 24% अधिक है। यह वर्षा बीते 26 वर्षों में, यानी चालू 21वीं सदी में वर्ष 2018 में हुई 293.1 मिमी वर्षा के बाद अब तक की सर्वाधिक वर्षा है।

वाराणसी में भी इस बार अगस्त माह तक 35 वर्षों का रिकॉर्ड टूट गया है, जहां अब तक 615.1 मिमी के सापेक्ष 633.3 मिमी वर्षा हुई है, जो तीन प्रतिशत अधिक है। सावनी मेघों ने 27 अगस्त तक बीते 10 वर्षों में अगस्त माह में सर्वाधिक वर्षा का रिकॉर्ड बना लिया था।

अगस्त माह में हुई इस वर्षा ने नदियों और जलाशयों में जल स्तर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे कृषि क्षेत्र में भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जिससे फसल उत्पादन में वृद्धि की संभावना है। हालांकि, अत्यधिक वर्षा के कारण कुछ स्थानों पर जलभराव की समस्या भी उत्पन्न हुई है। प्रशासन ने इस स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठाने की तैयारी की है। माना जा रहा है क‍ि मानसून के बचे हुए अगले तीस द‍िन भी इसी प्रकार न‍िकले तो बार‍िश नुकसानदायक भी स‍ि‍द्ध हो सकती है।