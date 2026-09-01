जागरण संवाददाता, वाराणसी। नि‍गम और ज‍िला प्रशासन के दावे शहर के न‍िचले इलाकों में भरे पानी और मजलल के साथ गड्ढाें में डूबते उतराते आपको सहज नजर आ जाएंगे। बरसात से पहले खजाने का मुंह खोलकर सीवर, नालों और गड्ढाें की सफाई की गई। दावे थे क‍ि बरसात सुखद गुजरेगी लेक‍िन जैसे जैसे बरसात बढ़ी दावे बार‍िश के पानी में डूबने उतराने लगे।

पैसे कहां लगे, किस तरह लगे, कहां खर्चा हुआ बस स‍ि‍र्फ चर्चा ही शेष है जबक‍ि पानी लगना था तो लग रहा है और जल न‍िकासी के दावे जहां तहां व्‍यवस्‍था और व‍िभाग की कलई खोल रहे हैं। नजीर देखनी हो तो शहर के वीआइपी क्षेत्रों में शुमार साकेत नगर का रुख कर सकते हैं। यहां गली मोहल्‍लों में पानी है क‍ि न‍िकलने का नाम नहीं ले रहा है। मलजल के बीच से होकर लोगों को गुजरना पड़ रहा है। बरसात शुरू होते ही घुटनों तक भरा पानी काशी के व‍िकास को आइना द‍िखाता नजर आएगा।