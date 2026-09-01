जागरण संवाददाता, वाराणसी। भीषण गर्मी और बरसात का दौर अब बीतने की ओर है। दूसरी ओर सर्द‍ियों की आहट और अकुलाहट का एक ओर दौर है तो दूसरी ओर वाराणसी की पहड़‍िया मंडी में सर्द‍ियों का जायका कही जाने वाली हर द‍िल अजीज सब्‍जी हरी मटर अब बाजार में आ चुकी है। उत्‍तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों से सबसे पहले आने वाली हरी मटर अब देहरादून की मंडी के रास्‍ते वाराणसी की सब्‍जीमंडी में दस्‍तक दे दी है।

कीमतें हालांक‍ि अभी काफी तेवर द‍िखा रही है। थोक का भाव ही ऊंचा है तो फुटकर में कीमतों का अंदाजा सहज लगाया जा सकता है। हालांक‍ि मटर के उन शौकीनों के ल‍िए जो कीमतों को लेकर मोलभाव का भाव नहीं रखते उनके ल‍िए मटर का सीजन शुरू माना जा सकता है। जबक‍ि पूर्वांचल सह‍ित उत्‍तर प्रदेश के अन्‍य ह‍िस्‍सों में मटर की फ‍िलहाल बोआई चल रही है और यहां स्‍थानीय मटर नवंबर में दस्‍तक देगी।

यह भी पढ़ें : 2 से 7 रुपये किलो तक बिक रहा है आलू, वाराणसी की पहड़िया मंडी में औंधे मुंह गिरा भाव पूर्वांचल के मीरजापुर, सोनभद्र आद‍ि क्षेत्रों में मटर की बोआई हो चुकी है या होने की ओर है। पूर्वांचल में वहीं से मटर पहले बाजार में आती है। माना जा रहा है कि जब तक मटर स्‍थानीय आकर बाजार में कीमतें कम करेंगी तब तक पहाड़ी मटर ही बाजार में धाक जमाए रहेगी। बाजार में फ‍िलहाल जो मटर उपलब्‍ध है वह पूरी तरह से पहाड़ों से आपूर्त‍ि हो रही है। पहाड़ों पर मटर की फसल मौसमी वजहों से सबसे पहले तैयार होती है।

देहरादून मंडी उत्‍तराखंड की सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है, उत्‍तराखंड के अन्‍य ज‍िलों से किसान अपने उत्‍पाद पहाड़ों से खच्‍चर और अन्‍य साधनों ने नीचे की सड़कों तक पहुंचाते हैं। इसके बाद वहां से गाड़‍ियों में लोड होकर देहरादून की मंडी में मटर अगस्‍त के मध्‍य में पहुंचती है।वहां से कारोबारी बनारस के कारोबार‍ियों से संपर्क कर सड़क-ट्रेन आद‍ि माध्‍यमों से मटर को वाराणसी की पहड़‍िया मंडी में भेजते हैं।

पहड़िया मंडी में इस सीजन की पहली हरी मटर की खेप पहुंचने के बाद अभी फुटकर की बड़ी दुकानों तक ही पहुंच रही है। देहरादून से आई इस मटर की आवक के साथ ही मंडी में हरी मटर की बिक्री शुरू हो गई है। देहरादून के आसपास पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की ठंड का लाभ उठाकर छोटे किसान मटर की खेती करते हैं। इन्हीं किसानों की उपज देहरादून मंडी के माध्यम से वाराणसी की पहड़िया मंडी और चन्दूआ सट्टी तक पहुंच रही है।

व्यापारियों के अनुसार पहड़िया मंडी से देहरादून की हरी मटर को पूर्वांचल के आसपास के जिलों में भी भेजा जा रहा है। अभी आवक कम होने के कारण कीमत अधिक है। जैसे-जैसे बाजार में हरी मटर की मांग बढ़ेगी और आवक में इजाफा होगा, वैसे-वैसे इसके दाम में गिरावट आने की संभावना है। फुटकर कीमतें शुरुआत में 300 रुपये तक पहुंच गई थीं जो अब 250 के करीब हो रही हैं।