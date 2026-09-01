जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल सह‍ित वाराणसी में मौसम का रुख बदला हुआ है। व‍िभाग की ओर से जारी भारी बार‍िश के अलर्ट के अनुरूप ही मौसम का रुख बदला हुआ है। वातावरण में पर्याप्‍त नमी बनी हुई है और नमी के असर से लाेकल हीट‍िंंग और बार‍िश का दौर भी जारी है। रह रहकर हो रही बरसात ने तापमान में भी कमी की है। लंबे समय के बाद तापमान 25 ड‍िग्री से कम हुआ है।

मंगलवार की सुबह बादलों और बूंदाबांदी के बीच हुई। सुबह ठंडी पुरवा हवाओं ने उमस से राहत दी तो बादल भी कई क्षेत्रों में झूमकर बरसे। खेतों में राहत बरसी तो आफत बनकर बादलों ने नदि‍यों के जलस्‍तर में इजाफा भी कराया। माना जा रहा है क‍ि जल्‍द ही बादलों की व‍िदायी भी हो सकती है। इसके आलावा वातावरण में जब भी लोकल हीट‍िंंग का असर होगा तब बार‍िश की सूरत बनेगी।

मौसम व‍िभाग की ओर से जारी अनुमानों के अनुसार मंगलवार को यलो अलर्ट जारी क‍िया गया है। अनुमानों के अनुरूप वाराणसी सह‍ित पूर्वांचल के अन्‍य ज‍िलों में भी बार‍िश की सूरत बनी रही और बादलों की आवाजाही का दौर बना हुआ है ल‍े‍किन तापमान में कमी का संकेत होने से स्‍पष्‍ट है क‍ि लोकल हीट‍िंंग में भी अब कमी आएगी। इसकी वजह से बादलों की सक्र‍ियता में भी कमी आ सकती है।