2 से 7 रुपये किलो तक बिक रहा है आलू, वाराणसी की पहड़िया मंडी में औंधे मुंह गिरा भाव

सोनू स‍िंह, जागरण, वाराणसी। पहड़िया मंडी में इस वर्ष आलू के दाम औंधे मुंह गिर गए हैं। स्थिति यह है कि सामान्य आलू थोक में दो से सात रुपये प्रति किलो तक बिक रहा है। बिक्री कम होने और भाव में लगातार गिरावट से कोल्ड स्टोर में आलू रखने वाले किसान, व्यापारी और आढ़ती सभी परेशान हैं। कारोबारियों का कहना है कि इससे पहले इस सीजन में आलू के भाव में ऐसी गिरावट नहीं देखी गई थी।

पहड़िया मंडी के थोक आलू विक्रेता ओमप्रकाश सोनकर, रवि सिंह और पंकज जायसवाल ने बताया कि इस समय मंडी में फर्रुखाबाद, कन्नौज, मैनपुरी और आगरा क्षेत्र से आलू आ रहा है। इस वर्ष स्थिति काफी खराब है। जिन किसानों ने अपना आलू कोल्ड स्टोर में रखा था, वे कीमत कम होने के कारण उसे निकालने नहीं पहुंच रहे हैं।

सिंदूरी और कंचन प्रजाति का लाल आलू सात से आठ रुपये किलो बिक रहा है। कारोबारियों के अनुसार पिछले वर्ष इसी सीजन में आलू 15 से 20 रुपये प्रति किलो तक बिका था। भाव में भारी गिरावट का असर आवक और बिक्री पर भी पड़ा है।

पहड़िया मंडी पहुंचा बेंगलुरु का नया आलू जागरण संवाददाता वाराणसी। पहड़िया मंडी में इस सीजन का नया आलू पहुंच गया है। हर वर्ष की तरह इस बार भी नए आलू की पहली खेप बेंगलुरु से मंडी में आई है। नए आलू के आने से बाजार में इसकी बिक्री शुरू हो गई है। हालांकि फिलहाल इसकी आवक बहुत सीमित है।

मंडी में थोक नया आलू मंगाने वाले व्यापारी ओमप्रकाश सोनकर ने बताया कि बेंगलुरु से आए नए आलू की शुरुआती थोक कीमत 32 से 35 रुपये प्रति किलो है। वहीं फुटकर बाजार में यही आलू 50 से 60 रुपये प्रति किलो तक बेचा जा रहा है। वर्तमान में मंडी में करीब एक पिकअप नए आलू की खपत हो रही है।

मांग बढ़ने के अनुसार इसकी और खेप मंगाई जाएगी। उन्होंने बताया कि आगामी 10 से 15 दिनों के भीतर छत्तीसगढ़ से भी नया आलू मंडी में पहुंचने लगेगा। इसके बाद नए आलू की आवक बढ़ेगी और कीमतों में भी कमी आने की संभावना है।