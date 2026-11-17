जागरण संवाददाता, वाराणसी। सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों का कड़ाई से पालन कराने के लिए सोमवार को वाराणसी जोन के सभी नौ जनपदों में विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। अपर पुलिस महानिदेशक नवीन अरोरा ने बताया कि शाम चार से छह बजे तक चले दो घंटे के अभियान में पुलिस ने कुल 34,355 वाहनों की जांच की।

इस दौरान बिना हेलमेट वाहन चलाने पर 9,988 और दोपहिया वाहनों पर तीन सवारी बैठाने पर 2,779 चालान किए गए। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 188 वाहनों को सीज किया गया, जबकि 22,85,700 रुपये शमन शुल्क वसूले गए। इसके साथ ही यातायात माह में यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक भी किया गया।



चेकिंग में इन बिंदुओं पर रहा विशेष ध्यान