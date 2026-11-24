जागरण संवाददाता, वाराणसी। देवाधिदेव महादेव की नगरी काशी में देव दीपावली महोत्सव का भव्य आगाज नमो घाट से हुआ। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने मंगलवार को गोधूलि‍ बेला में नमो घाट पर दीप प्रज्वलित कर देव दीपावली के आयोजन की औपचारिक शुरुआत की।

इसी के साथ नमो घाट से देव दीपावली का पहला दीप प्रज्वलित हुआ और गंगा के घाटों पर दीपोत्सव की रौनक शुरू हो गई। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु, कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर, पिंडरा विधायक अवधेश सिंह, अजगरा विधायक त्रिभुवन राम, एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा, महापौर अशोक तिवारी, समेत कई जनप्रतिनिधि और जिले के आला अधिकारी पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल जिला अधिकारी सत्येंद्र कुमार डीआईजी शिवहरी मीणा मौजूद रहे।