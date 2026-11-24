जागरण संवाददाता, वाराणसी। कार्तिक पूर्णिमा की शाम काशी के ऐतिहासिक पंचगंगा घाट पर आस्था और परंपरा का अद्भुत नजारा देखने को मिला। गोधूलि बेला में जैसे ही घाट की सीढ़ियों और पंचगंगा घाट, श्रीमठ परिसर में हजारों दीये एक साथ जले, ऐसा लगा मानो आसमान के तारे जमीन पर उतर आए हों। घाट की सीढ़ियां, मठ की दीवारें और गंगा की लहरें सुनहरी आभा से जगमगा उठीं।

देव दीपावली के मौके पर पंचगंगा घाट स्थित प्राचीन पत्थर के हजारा दीपस्तंभ को विशेष रूप से सजाया गया था। शाम गोधूलि बेला में वैदिक मंत्रोच्चार और शंखनाद के बीच जैसे ही इस ऐतिहासिक स्तंभ के एक हजार से अधिक दीपों को प्रज्वलित किया गया, पूरा घाट 'हर-हर महादेव' के उद्घोष से गुंजायमान हो उठा। स्थानीय युवाओं और सामाजिक संगठनों ने सुबह से ही श्रमदान कर घाट को रंगोली और फूलों से सजाया था।