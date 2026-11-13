वाराणसी में जनसुनवाई में लापरवाही पर बड़ागांव थाना प्रभारी लाइन हाजिर

जागरण संवाददाता, वाराणसी। पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने जनसुनवाई, अपराध नियंत्रण और विवेचनाओं के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण में लापरवाही पर गुरुवार को सख्त रुख अपनाया है। आइजीआरएस पर मिली शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने पर बड़ागांव के प्रभारी प्रवीण कुमार सिंह को लाइन हाजिर कर दिए।

इस कार्रवाई से खाली हुए बड़ागांव थाना की कमान सिंधौरा थानाध्यक्ष रहे पंकज कुमार पांडेय को सौंपी जबकि सिंधौरा का नया थानाध्या थाना कैंट के उपनिरीक्षक रविकांत मलिक को बनाया। पुलिस आयुक्त ने कहा कि थानाध्यक्षों का मूल्यांकन जनसुनवाई, अपराध नियंत्रण, विवेचना और कानून-व्यवस्था में प्रदर्शन के आधार पर होगा।



पुलिस कमिश्नर गुरुवार को यातायात सभागार में सैनिक सम्मेलन और मासिक अपराध समीक्षा गोष्ठी की। उन्होंने सैनिक सम्मेलन में अधिकारियों से पुलिसकर्मियों की एनपीएस, आवास और मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण करने को कहा। सभी डीसीपी और थाना प्रभारियों को नियमित सैनिक सम्मेलन आयोजित करने के निर्देश दिए।

जनशिकायतों और आइजीआरएस (एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली) प्रकरणों का तय समय में निष्पक्ष एवं संतुष्टिपरक निस्तारण, शिकायतकर्ताओं से फीडबैक और जनसुनवाई में संवेदनशील व्यवहार पर जोर दिया गया। 10 वर्ष से अधिक सजा वाले अपराधों की विवेचना 90 दिन और अन्य अपराधों की 60 दिन में पूरी करने के साथ लंबित विवेचनाओं के निस्तारण के लिए अभियान चलाने को कहा।