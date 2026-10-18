वाराणसी-पुणे के बीच चार महीने बाद शुरू हुई सीधी उड़ान, 165 यात्री पहुंचे काशी

जागरण संवाददाता, बाबतपुर। करीब चार महीने बाद स्पाइसजेट ने वाराणसी और पुणे के बीच सीधी विमान सेवा फिर शुरू कर दी है। इस मार्ग पर पहले से इंडिगो के विमान संचालित हो रहे हैं। स्पाइसजेट की उड़ान शुरू होने से दोनों शहरों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को एक और विकल्प मिल गया है। इससे खासकर व्यापारियों, पर्यटकों, विद्यार्थियों और नौकरीपेशा लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।

पुणे से वाराणसी आने वाली स्पाइसजेट की उड़ान संख्या एसजी 525 वाराणसी एयरपोर्ट पर दोपहर 3.44 बजे पहुंची। इस विमान से कुल 165 यात्री वाराणसी आए। यही विमान उड़ान संख्या एसजी 526 बनकर शाम 4.20 बजे पुणे के लिए रवाना हुआ।