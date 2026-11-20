जागरण संवाददाता, वाराणसी। काशी यानी हर की नगरी में हर‍ि के गुणगान का दौर सुबह से ही रहा। आस्‍था का जोर गंगधार से बाबा दरबार और घर-घर नजर आया। काशी में बाबा का व‍ि‍शेष श्रृंगार क‍िया गया और बाबा दरबार में आस्‍थावानों की भी सुबह से ही सक्र‍ियता का दौर बना रहा। काशी में देवोत्‍थानी एकादशी का दौर शुरू होने के साथ ही घर घर देव उपासना का दौर शुरू हो गया।

वहीं देवोत्थान एकादशी और तुलसी विवाह के पावन पर्व पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में विशेष आयोजन हुआ। धाम परिसर स्थित भगवान श्री विश्वेश्वर की मंगला आरती में बाबा विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार किया गया। मंगला आरती में बाबा विश्वनाथ को गन्ने का भोग लगाया गया। गन्ने से बाबा का आकर्षक श्रृंगार किया गया था, जिसने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया।