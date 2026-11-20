जागरण संवाददाता, वाराणसी। देवउठनी (देवोत्‍थानी) एकादशी पर श्री हरि‍ के जागने का अवसर और पुण्‍य के अर्जन और प्रकृत‍ि के सर्जन का अवसर काशी में सूर्योदय और सूर्योपासना के साथ गत‍ि पाया तो परंपराएं भी जागृत भाव में आ गईं। देवोत्‍थानी एकादशी पर परंपरागत कृषि‍ उत्‍पादों के व‍िक्रय के साथ उनके सेवन और देवों को भोग की मान्‍यता के साथ आयोजन के क्रम में जुड़ीं तो आस्‍था चरम पर जा पहुंची।

काशी में अवध और म‍िथ‍िला की साझा परंपरा है तो अवधी परंपरा के क्रम में गन्‍ने से सूप को बजाकर दर‍िद्रता को रात में भगाने का क्रम होगा ल‍िहाजा गन्‍ना खरीदने और बेचने का क्रम एक द‍िन पूर्व से ही शुरू हो चुका है। आस्‍थावानों के तुलसी व‍िवाह के आयोजन का दौर भी सुबह से शुरू हुआ और व‍िध‍ि व‍िधान से तुलसी का व‍िवाह भी घरों में करके परंपराओं का न‍िर्वहन हुआ।

वहीं बाजार में देवोत्‍थानी एकादशी पर शिवपुर स‍ह‍ित पहड़‍िया स्थित सब्जी मंडी में गन्ने की खरीदारी करने के लिए सुबह से ही लोगों की भारी भीड़ उमड़ती रही। लोगों ने अपनी आस्था के स्वरूप गन्ना, सिंघाड़ा और कन्ने पूजा पाठ के लिए खरीदे। गन्ने के मूल्य के बारे में दुकानदार ने बताया कि सफेद गन्ने का मूल्य जहां 50 रुपए जोड़ा है तो वहीं लाल गन्ने का मूल्य 80 से लेकर 100 रुपये जोड़े में बिक रहा है।

जबक‍ि दूसरी ओर तुलसी व‍िवाह के ल‍िए लोग वैवाह‍िक सामग्री भी खरीदते नजर आए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु चार महीने की योगनिद्रा से जागते हैं। इसी के साथ चातुर्मास का समापन होता है और मांगलिक कार्यों की शुरुआत मानी जाती है। इस दिन श्रद्धालु विधि-विधान से भगवान विष्णु की पूजा-अर्चना करते हैं। साथ ही घरों के आंगन में माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह भी पूरे उत्साह के साथ संपन्न कराया जाता है।