नई दिल्ली-वाराणसी के बीच चलने वाली देश की दूसरी स्लीपर वंदे भारत की नई रैक काशी पहुंची, 31 अक्टूबर को होगा उद्घाटन

जागरण संवाददाता, वाराणसी। नई दिल्ली-वाराणसी के बीच चलने वाली स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस की नई रैक शुक्रवार को रायबरेली कोच फैक्ट्री से चलकर वाराणसी पहुंची। ट्रेन का उद्घाटन 31 अक्टूबर को रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव के हाथों होना प्रस्तावित है।

उसी दिन वंदे भारत के साथ दो मेमू समेत तीन अन्य ट्रेनों को भी पटरी पर उतारने की तैयारी है। आयोजन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहुंचने की भी चर्चा है। बनारस रेल मंडल के प्रबंधक आशीष जैन ने शुक्रवार को बनारस स्टेशन पहुंचकर काफी देर तक जायजा लिया। उनके दौरे को 31 अक्टूबर के कार्यक्रम से जोड़कर देखा जा रहा है।