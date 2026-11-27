जागरण संवाददाता, वाराणसी। बड़ी पियरी के एक मकान में किराए पर रह रहे युवक ने उसी मकान के एक अन्य कमरे में किराए पर रहने वाली विवाहिता को अपने कमरे पर खींच ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की शिकायत पर थाना चौक पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पकड़े गए युवक राजन कुमार ने अपना गुनाह कुबूल किया।

पुलिस के अनुसार पीड़िता अपने पति व पांच साल के बच्चे के साथ किराए पर रहती है। गुरुवार की सुबह महिला का पति अपने काम पर चला गया। घर में विवाहिता अपनी बच्ची के साथ घर में अकेले थी। पड़ाेस के कमरे में रहने वाले राजन ने विवाहिता के अकेले होने का फायदा उठाते हुए उसे घसीटकर अपने कमरे में ले गया और उसके साथ ज्यादती की। विवाहिता ने अपने पति को घटना की जानकारी दी तो उन्होंने डायल 112 पुलिस और पुलिस चौकी को सूचना दी। चौकी प्रभारी प्रवीण सचान पहुंचे तो आरोपित को कुछ देर में ही गिरफ्तार कर लिया।