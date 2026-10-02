जागरण संवाददाता, वाराणसी। दुबई से तेल अवीव जा रहे फ्लाइदुबई विमान के को -पायलट के हमले के बावजूद अडिग रखकर साहस के साथ बड़ी त्रासदी टालने वाले भारतीय पायलट स्मिथ मछार को हनुमान जी शीघ्र ही स्वस्थ करें, यही मेरी कामना है। उक्त बातें अखाड़ा गोस्वामी तुलसीदास व वाराणासी के संकट मोचन मंदिर के महंत व बीएचयू आईआईटी के प्रोफेसर विश्वभर नाथ मिश्र ने की।

उन्होंने कहा क‍ि देशी विदेशी मीडिया चैनलों पर भारतीय पायलट के जर‍िए यह बयान आया है कि वे हनुमान जी के भक्त हैं और वो घटना के समय हनुमान जी का ही स्मरण कर रहे थे और उनका कहना भी है कि हनुमान जी के कृपा से ही यह सब संभव हुआ है। वह रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और अपने बेटे को भी हनुमान चालीसा का पाठ करना सिखाते हैं।