जागरण संवाददाता, वाराणसी। फ्लाईदुबई व‍िमान के जख्‍मी भारतीय पायलट स्‍म‍ित मछार के ल‍िए देश दुन‍िया भर से जल्‍द ठीक होने की कामना का दौर जारी है। इसी कड़ी में गुरुवार को वाराणसी स्‍थ‍ित काशी व‍िश्‍वनाथ मंद‍िर पर‍िसर में बाबा का अभ‍िषेक और महामृत्‍युंजय जाप भी क‍ि‍या गया। इसके साथ ही बाबा से अच्‍छी सेहत की कामना आचार्यों के नेतृत्‍व में की गई। वहीं शाम को दशाश्‍वमेध घाट स्‍थ‍ित गंगा सेवा न‍िधि‍ की गंगा आरती में उनके बेहतर स्‍वास्‍थ्‍य की कामना भी की गई।

बताया गया क‍ि दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की एक फ्लाइट के को-पायलट ने कथित तौर पर प्लेन को क्रैश करने की कोशिश की और इमरजेंसी सिग्नल भेजे जाने के दौरान भारतीय चालक स्‍म‍ित मछार पर लोगों की जान बचाने के दौरान हमला करने से वह गंभीर रूप से घायल हैं। भारतीय पायलट को बचाने के लि‍ए जहां फ्लाईदुबई के अध‍िकारी लगे हुए हैं वहीं दूसरी ओर उनकी अच्‍छी सेहत के ल‍िए लोग कामना भी कर रहे हैं।

वहीं देर शाम वाराणसी में गंगा द्वार, नमो घाट और दशाश्‍वमेध घाट स्‍थ‍ित गंगा आरती स्‍थलों पर भी भारतीय पायलट के जल्‍द स्‍वस्‍थ होने की कामना गंगा आरती के दौरान की गई। इस दौरान परंपरागत आरती की गई और जख्‍मी भारतीय पायलट स्‍म‍ित मछार की फाेटो के साथ लोगों ने उनके जल्‍द स्‍वस्‍थ होने की कामना भी की। इस दौरान बटुकों ने गंगा आरती की और मां गंगा से जख्‍मी भारतीय पायलट के जल्‍द ही स्‍वस्‍थ होकर काम शुरू करने की कामना की।