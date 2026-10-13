राहुल गांधी के भगवान राम पर टिप्पणी मामले की सुनवाई टली, अगली तारीख 23 अक्टूबर

जागरण संवाददाता, वाराणसी। अधिवक्ता के निधन पर बार एसोसिएशन की ओर से पारित शोक प्रस्ताव के कारण सोमवार को अमेरिका के बोस्टन स्थित ब्राउन यूनिवर्सिटी में भगवान श्रीराम पर अमर्यादित टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ लंबित प्रार्थना पत्र पर सुनवाई टल गई।

एसीजेएम चतुर्थ (एमपी-एमएलए) नीरज कुमार त्रिपाठी की कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 23 अक्टूबर की तिथि तय की है। पिछली तिथि पर राहुल गांधी की ओर से अधिकृत वकील श्रीनाथ त्रिपाठी व अनुज यादव द्वारा प्रस्तुत वकालतनामा व प्रार्थना पत्र पर वादी हरिशंकर पांडेय ने आपत्ति जताई थी। उनकी दलील थी कि जब अदालत द्वारा विपक्षी राहुल गांधी को उपस्थित होने के लिए कोई आदेश पारित नहीं किया है तो किस आधार पर उनके अधिवक्ताओं द्वारा अदालत में अपना पक्ष रखने के लिए समय देने का प्रार्थना पत्र दिया गया है। आपत्ति पर अग्रिम सुनवाई सोमवार को होनी थी।