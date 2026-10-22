जागरण संवाददाता, वाराणसी। गंगा की लहरों के ऊपर गर्जना करते लड़ाकू विमान, आसमान में कलाबाजियां दिखाते राफेल और सुखोई, तो कहीं हेलीकॉप्टरों से उतरते जांबाज जवान। गंगा के घाटों की साक्षी में गुरुवार को भारतीय वायुसेना के हवाई कौशल, आधुनिक युद्ध क्षमता और स्वदेशी तकनीक का अद्भुत प्रदर्शन हुआ।

‘विंग्स ओवर गंगा’ एयर शो में लड़ाकू विमानों की तेज गति, हवा में अचानक दिशा बदलने की क्षमता और सटीक एरोबेटिक करतबों ने दर्शकों को रोमांचित किया। भारतीय वायुसेना की विभिन्न प्रदर्शन टीमों ने काशी की धार्मिक-सांस्कृतिक पहचान से जुड़े नामों वाले फॉर्मेशन के जरिये आसमान में अपनी दक्षता का प्रदर्शन किया।

राफेल के प्रदर्शन के दौरान रोमांच चरम पर पहुंच गया। विमान ने तेज गति से उड़ान भरते हुए अचानक दिशा बदली, गंगा के ऊपर ऊंचाई से नीचे की ओर गोते लगाए और फिर हवा में उल्टी उड़ान का प्रदर्शन किया। विमान की कलाबाजियों में गति, संतुलन और पायलट के सटीक नियंत्रण का अद्भुत मेल दिखा।

पलक झपकते ही 180 डिग्री का मोड़ लेकर दिशा बदलने वाले राफेल ने अपनी परिचालन क्षमता का परिचय दिया। इसके बाद कम गति पर उड़ान भरने और आकाश में अलग-अलग कोणों से करतब दिखाने के प्रदर्शन ने दर्शकों की निगाहें आसमान पर टिकाए रखीं।

सुखोई-30 एमकेआई के एरोबेटिक प्रदर्शन के बाद सारनाथ फॉर्मेशन के तहत हार्वर्ड विमान ने हेरिटेज उड़ान भरी। पायलट डा. एके सिंह ने पुराने दौर के इस विमान को उड़ाकर सैन्य विमानन की विरासत की झलक प्रस्तुत की। वहीं, सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने अपने समन्वित करतबों से दर्शकों को रोमांचित किया।

काशी फॉर्मेशन में तीन किरण विमानों ने विजय के प्रतीक ‘वी’ आकार में उड़ान भरी। गंगा के ऊपर विमानों की समन्वित उड़ान ने भारतीय वायुसेना के अनुशासन और टीमवर्क का प्रदर्शन किया। ओंकार फॉर्मेशन में तीन एमआइ-17 वी5 हेलीकॉप्टर राष्ट्रीय ध्वज और वायुसेना का ध्वज लेकर उड़ान भरने वाले थे, जबकि गंगा फॉर्मेशन में तीन चेतक हेलीकॉप्टरों से पुष्पवर्षा निर्धारित थी।