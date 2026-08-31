जागरण संवाददाता, वाराणसी। काशी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। केंद्रीय जल आयोग, राजघाट के अनुसार सोमवार की सुबह 8 बजे जलस्तर 69.90 मीटर दर्ज किया गया, जो 2 सेमी प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। वाराणसी में गंगा का चेतावनी बिंदु 70.262 मीटर है, जबकि खतरे का निशान 71.262 मीटर है।

उल्लेखनीय है कि 1978 में गंगा का जलस्तर 73.901 मीटर तक पहुंचा था, जो अब तक का उच्चतम स्तर है। वर्तमान जलस्तर चेतावनी बिंदु से मात्र 36 सेमी नीचे है, जिससे घाटों के संपर्क मार्ग डूबने के कारण आवागमन प्रभावित हो रहा है। इस स्थिति को देखते हुए एनडीआरएफ और जल पुलिस अलर्ट पर हैं और लगातार निगरानी की जा रही है।

जहां पहले कुछ घंटों में शव दाह हो जाता था, वहीं अब पूरा दिन लग रहा है। बाढ़ का पानी लगातार बढ़ता जा रहा है, और यदि यह स्थिति कुछ समय और बनी रही, तो गलियों में चिताओं को जलाना चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। घाट पर सुविधाओं की भी कमी हो गई है, जिससे दूर-दराज से आने वाले लोग बाढ़ और बारिश के कारण शवदाह करने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं।

घाटों के आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ के पानी के बढ़ने से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। बाढ़ के कारण होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं, ताकि लोगों को राहत मिल सके।