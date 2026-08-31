जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल सह‍ित वाराणसी और पश्‍च‍िम उत्‍तर प्रदेश के साथ ही पहाड़ों पर हो रही भारी बरसात की वजह से गंगा में सीजन में बढ़ा उफान देखने को म‍िला है। सोमवार की सुबह काशी के लोग जब सोकर उठे तो गंगा तटवर्ती क्षेत्रों की गल‍ियों में प्रवेश कर चुकी थीं। जबक‍ि नावें भी जो गली के मुहाने पर थीं अब गल‍ियों के भीतर प्रवेश करने लगी हैं।

रात से ही शवदाह के ल‍िए लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है जबक‍ि मण‍िकर्ण‍िका और हर‍िश्‍चंंद्र घाट की ओर आने वाले लोगों को शवदाह के ल‍िए कतार लगाने की नौबत आ गई है। दरअसल छतों पर और गल‍ियों में कम स्‍थान बचने की वजह से अब बाढ़ का पानी प्रभाव‍ित करने लगा है। इसल‍िए शवदाह के ल‍िए अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है।

वहीं नि‍चले इलाकों की गल‍ियों में पानी तेजी से प्रवेश करने लगा है। तटवर्ती गल‍ियों के मंद‍िरों में पूजा पाठ प्रभाव‍ित हो चुका है। जबक‍ि सभी घाटों का आपसी संपर्क पहले ही टूट चुका है। वहीं तटवर्ती लोग नावों के सहारे ही अब राशन के जुगाड़ में लगे हुए हैं। इसकी वजह से तटवर्ती क्षेत्रों में लोगों की दुश्‍वारी शुरू हो गई है। माना जा रहा है क‍ि बाढ़ का यही रुख कायम रहा तो जल्‍द ही अन्‍य न‍िचले मोहल्‍ले बाढ़ की जद में आ जाएंगे।