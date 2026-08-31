सोनभद्र में बाणसागर बांध के आठ गेट खुले, सोन नदी में छोड़ा गया 3277 क्यूमेक्स पानी

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। बाणसागर जलाशय में लगातार बढ़ रही जल आवक और कैचमेंट क्षेत्र में हो रही वर्षा को देखते हुए बांध के आठ रेडियल गेट खोल दिए गए हैं। जलस्तर को निर्धारित सीमा में बनाए रखने के लिए रविवार रात आठ बजे वर्तमान में खुले छह गेट के अतिरिक्त दो और रेडियल गेट दो-दो मीटर की ऊंचाई तक खोले गए। इसके साथ ही बाणसागर बांध के कुल आठ गेट दो मीटर खुले हैं।

बांध से करीब 3277 क्यूमेक्स पानी सोन नदी में छोड़ा जा रहा है। जलाशय में पानी की आवक और जलस्तर की स्थिति को देखते हुए आवश्यकता पड़ने पर इससे अधिक पानी भी स्पिल ओवर के माध्यम से सोन नदी में छोड़ा जा सकता है। जबक‍ि रह रहकर हो रही बरसात की वजह से आगे भी जलस्‍तर चुनौती दे सकता है।