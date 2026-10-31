वाराणसी-दिल्ली के बीच स्लीपर वंदे भारत का शुभारंभ, PM मोदी बोले- ऐतिहासिक है आज का दिन

जागरण संवाददाता, वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने ट्विटर (एक्स) एकाउंट पर काशी से दिल्ली तक वंदेभारत स्लीपर से यात्रा करने वालों के लिए ऐतिहासिक दिन बताया।

पीएम ने लिखा है कि काशी-दिल्ली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू होने से समय की बचत के साथ ही उनका अनुभव बेहतर होने वाला है। आधुनिक सुविधाओं और अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणाली से सुसज्जित यह देश की दूसरी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है।