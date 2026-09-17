काशी से वडनगर तक 500 बाइकर्स का 'संकल्प सफर', 25 साल की सेवा का संदेश लेकर निकलेंगे युवा

जागरण संवाददाता, वाराणसी। काशी से गुजरात के वडनगर तक बाइक का पहिया घूमेगा तो इसके साथ देश के अलग-अलग हिस्सों के युवाओं का संगठनात्मक और सामाजिक जुड़ाव भी दिखाई देगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘जन सेवा से देश सेवा-25 साल संकल्प अभियान’ के तहत भाजपा युवा मोर्चा की ओर से करीब 500 युवा बाइकर्स वाराणसी से वडनगर तक यात्रा करेंगे।

यात्रा में देश के विभिन्न राज्यों के युवा शामिल हैं। बाइकर्स के अनुसार असम से गुजरात और कश्मीर से लेकर दक्षिण भारत तक के युवाओं का समूह इसमें हिस्सा ले रहा है।

युवाओं ने बताया कि यात्रा के लिए उन्हें अलग-अलग समूहों में बांटा गया है। प्रत्येक समूह के साथ समन्वय की व्यवस्था रहेगी। आयोजकों की ओर से रूट चार्ट उपलब्ध कराया गया है और यात्रा के दौरान करीब 70 से 100 किलोमीटर के अंतराल पर ठहराव तय किए गए हैं। पड़ाव पर भोजन, पानी और विश्राम के साथ पूर्व निर्धारित कार्यक्रम होंगे। इसके बाद युवा अगले पड़ाव के लिए रवाना होंगे।

संगठनात्मक सक्रियता बनी चयन का आधार यात्रा में शामिल कुछ युवाओं के मुताबिक प्रतिभागियों के चयन में केवल बाइक चलाने की क्षमता ही आधार नहीं रही। उन्होंने बताया कि कई युवा अपने-अपने राज्यों में भाजपा और उसके अनुषांगिक संगठनों से जुड़े पदाधिकारी अथवा सक्रिय कार्यकर्ता हैं। कुछ युवाओं के परिवारों की भी राजनीतिक-सामाजिक पृष्ठभूमि रही है।

बाइकर्स के अनुसार चयन के दौरान युवाओं की राष्ट्र सेवा के प्रति प्रतिबद्धता, संगठनात्मक सक्रियता, संवाद क्षमता और वाक्पटुता जैसे पहलुओं को भी देखा गया। ये युवा सरकार के कार्यक्रमों और उपलब्धियों कि जानकारी पड़ाव स्थल से लेकर यात्रा क्रम में आने वाले गांवों में जन जन तक पहुंचाएंगे। चयनित युवाओं को अलग-अलग समूहों में रखकर यात्रा के संचालन की जिम्मेदारी तय की गई है।

लखनऊ से पहुंचीं सभी बाइकें यात्रा की एक खास व्यवस्था यह है कि प्रतिभागियों के लिए इस्तेमाल होने वाली सभी बाइकें लखनऊ से मंगाई गई हैं। यात्रा के दौरान बाइकर्स के साथ तय प्रबंधन व्यवस्था रहेगी। युवाओं को बाइक का नंबर दिया गया है। रूट के प्रत्येक चरण को पहले से निर्धारित किया गया है ताकि पड़ाव, भोजन और कार्यक्रमों का संचालन एक साथ किया जा सके।

हालांकि किसी राज्य की अनुपस्थिति के कारण को लेकर आयोजकों की ओर से स्पष्ट आधिकारिक कारण बताए जाने की पुष्टि नहीं है। यात्रा को केवल बाइक रैली के रूप में नहीं बल्कि भाजपा युवा मोर्चा की ओर से युवाओं को संगठनात्मक रूप से जोड़ने और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष से जुड़े अभियान के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है।