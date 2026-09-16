पीएम मोदी के जन्मदिन पर वाराणसी से वडनगर तक 'सेवा संकल्प बाइक यात्रा', राजनाथ सिंह और सीएम योगी दिखाएंगे हरी झंडी

डिजिटल डेस्क, वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और उनके सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज वाराणसी से वडनगर तक ‘सेवा संकल्प बाइक यात्रा’ निकाली जाएगी।केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना करेंगे। कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी सहित अनेक विशिष्ट जन उपस्थित रहेंगे। यात्रा की शुरुआत से पहले सेवा यात्री श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर गंगाजल से बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करेंगे। रक्षामंत्री, मुख्यमंत्री व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ मंदिर में महारुद्राभिषेक भी करेंगे।

कैबिनेट मंत्री व वाराणसी के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि 17 सितंबर को सायंकाल पूरे प्रदेश में एक साथ प्रत्येक बूथ पर 200 दीप जलाने का कार्यक्रम होगा। सांसद व कार्यक्रम के राष्ट्रीय संयोजक वी.डी. शर्मा ने कहा कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य युवाओं को सेवा कार्यों से जोड़ना है। भाजपा काशी क्षेत्र के अध्यक्ष अशोक चौरसिया ने बताया कि 17 सितंबर को पूर्वाह्न 10 बजे 51 सेवा यात्री (बाइकर्स) ललिता घाट पहुंचेंगे। यहां गंगाजल भरने के बाद डमरू दल और शंखनाद के बीच वे श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचेंगे। प्रदेश के राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार जेपीएस राठौर ने बताया कि बाइक यात्रा के शुभारंभ से पूर्व काशी स्थित ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ का पवित्र नदियों के जल से अभिषेक किया जाएगा। इसके पश्चात विधिवत पूजा-अर्चना के साथ वाराणसी से वडनगर तक की 22 दिवसीय बाइक यात्रा प्रारंभ होगी। धार्मिक अनुष्ठान के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ जीवन और दीर्घायु की कामना की जाएगी।

रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का अतिथिगण अवलोकन करेंगे। इसके बाद सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान संबोधन होगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ‘सेवा संकल्प बाइक यात्रा’ को हरी झंडी दिखाकर वडनगर के लिए रवाना करेंगे।