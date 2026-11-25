जासं, वाराणसी। भेलूपुर थाना क्षेत्र के महमूरगंज स्थित एक अस्पताल के प्रबंधक, चिकित्सक और स्टाफ के खिलाफ लापरवाही से मरीज की मौत का मुकदमा दर्ज किया गया है। डेहरी आनसोन निवासी सुनील कुमार सिन्हा ने शिकायत में बताया कि उन्होंने पेट दर्द के कारण अपनी 25 वर्षीय पुत्री विजेता सिन्हा को 22 नवंबर को अस्पताल में भर्ती कराया था।

उनका आरोप है कि अस्पताल में आयुष्मान के तहत मुफ्त इलाज की बात कही गई। जांच रिपोर्ट के बाद बताया गया कि आंत फंस गई है। ऐसे में बाहर के डाक्टर से आपरेशन कराने पर 70 हजार रुपये खर्च होंगे। सुनील ने रुपये न दे पाने की स्थिति बताई, लेकिन आरोप है कि उनसे जबरदस्ती 30 हजार रुपये जमा कराकर आपरेशन किया गया।