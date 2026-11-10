जागरण संवाददाता, वाराणसी। देश की सबसे चर्च‍ित शादी की आध‍िकार‍िक डेट आख‍िरकार सामने आ ही गई है। अब इंड‍ियन क्र‍िकेट टीम के धुरंधर बल्‍लेबाज र‍िंकू स‍िंह और मछलीशहर सांसद प्र‍िया सरोज की शादी को "...बचे हैं हफ्ते चार"। जी हां, बहुप्रतीक्ष‍ित शादी की तारीख चार द‍िसंबर फाइनल है और पांच द‍िसंबर को व‍िदायी होगी।

जौनपुर और वाराणसी ज‍िले में बंटी मछलीशहर सीट की युवा सांसद प्र‍िया सरोज की शादी चार द‍िसंबर को होने जा रही है। दैन‍िक जागरण को म‍िले आमंत्रण पत्र के अनुसार लखनऊ में होटल रमाडा में शादी का आयोजन होगा। जबक‍ि व‍िदायी की ति‍थ‍ि पांच द‍िसंबर तय की गई है। पार‍िवार‍िक सूत्रों के अनुसार पूर्व में आयोजन पैतृक आवास पर ही पूरे क‍िए जाएंगे। इसके बाद होटल में आयोजन के लि‍ए पार‍िवार‍िक लोग शाम‍िल होने के ल‍िए लखनऊ रवाना हो जाएंगे।

पूरे आयोजन के दौरान पारि‍वार‍िक लोगों की जुटान पैतृक आवास से लेकर होटल तक होगी। इस आयोजन में राजनीतिक, क्र‍िकेट और फ‍िल्‍म जगत की हस्‍त‍ियों के साथ ही वीआइपी और वीवीआइपी लोगों को शाम‍िल क‍िया गया है। न‍िमंत्रण पत्र आनलाइन और आफलाइन मोड में जारी क‍िया गया है। र‍िंकू के साथ ही प्र‍िया सरोज भी इन द‍िनों शादी की खरीदारी के साथ ही न‍िमंत्रण पत्र अपने करीब‍ियों को बांटने में व्‍यस्‍त हैं।