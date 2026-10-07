आज वाराणसी आएंगे भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और सीएम योगी, जनसभा को करेंगे संबोधित

जागरण संवाददाता, वाराणसी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पहली जनसभा को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभालने के बाद काशी क्षेत्र में यह उनकी पहली बड़ी रैली होगी।

प्रधानमंत्री मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित ‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत गुजरात के वडनगर से शुरू हुई सेवा संकल्प बाइक यात्रा के समापन पर जगतपुर इंटर कालेज में जनसभा होगी।

भाजपा काशी क्षेत्र के अध्यक्ष अशोक चौरसिया ने मंगलवार को बताया कि दोपहर तीन बजे होने वाली जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा, केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री व प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी मौजूद रहेंगे।

प्रधानमंत्री का सुबह लगभग 11 बजे विश्वविद्यालय में एलईडी स्क्रीन पर वर्चुअल संबोधन होगा। वडनगर से 250 बाइक पर आ रहे 500 सेवायात्री भी जनसभा में शामिल होंगे। सुबह नौ बजे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में उनका अभिनंदन किया जाएगा।

इसके बाद सेवायात्री मैदागिन से श्रीकाशी विश्वनाथ धाम तक शोभायात्रा में शामिल होंगे। गुजरात की 10 नदियों के जल और गंगाजल से बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करेंगे। उसके बाद गुरुवार को अयोध्या धाम के लिए रवाना होंगे। दो दिवसीय काशी दौरे में नितिन नवीन विधायकों, पूर्व जनप्रतिनिधियों तथा क्षेत्र और जिला स्तर के पदाधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे।