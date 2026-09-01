जागरण संवाददाता, वाराणसी। यलो अलर्ट वाले द‍िन मंगलवार को द‍िन भर सुबह से रह रहकर हो रही बरसात की वजह से माहौल शहर का ब‍िगड़ा नजर आया। चारों ओर सड़कों पर बहता पानी और सीवर का मलजल बरसात में बनारस की नगर व्‍यवस्‍था की कलई खोल रहा था। वीआइपी क्षेत्र से लेकर गंगा के क‍िनारे और बाबा दरबार के आसपास के क्षेत्रों से लेकर गोदौल‍िया और दशाश्‍वमेध घाट क्षेत्र में बार‍िश ने पर्यटकों की भी खूब फजीहत कराई।

फोन पर दशाश्‍वमेध क्षेत्र में एक युवती अपनी मां को बनारस में बरसात की कहानी सुनाती नजर आई। वह बता रही थी क‍ि गंदे गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। अमूमन सभी पर्यटकों को इन्‍हीं दुश्‍वार‍ियों से गुजरकर काशी के बुरे अनुभवों से गुजरना पड़ा। शहर के प्रमुख स्‍थानों के आसपास तक जलजमाव ने कब्‍जा देर रात तक जमाए रखा। वह पर्यटक जो सावन के बाद भीड़ कम होने के आस में काशी चले आए उनको बाबा की नगरी में गंदे सीवर के पानी और मलजल के साथ बरसात के बुरे अनुभवों से दो चार होना पड़ा।