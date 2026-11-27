जागरण संवाददाता, वाराणसी। व‍िधानसभा चुनाव 2027 के पूर्व स्‍थानांतरण के क्रम में शुक्रवार को शासन द्वारा वाराणसी पुल‍िस आयुक्‍त का पुल‍िस कमि‍श्ररेट, वाराणसी से पुलि‍स आयुक्त, पुलि‍स कमि‍श्ररेट, प्रयागराज के पद पर स्‍थानांतरण क‍िया गया है। वहीं इसी पद पर वाराणसी में कि‍रण एस. की तैनाती की गई है जो पूर्व में पुलि‍स महान‍िरीक्षक, लखनऊ परि‍क्षेत्र से पुलि‍स आयुक्त, पुलि‍स कमि‍श्ररेट, वाराणसी के पद पर स्‍थानांतर‍ित किए गए हैं।

2008 बैच के आइपीएस कि‍रण एस. की तैनाती की गई है जो पूर्व में पुलि‍स महान‍िरीक्षक, लखनऊ परि‍क्षेत्र के पद पर तैनात थे। वहीं दूसरी ओर नीतू कादयान का अपर पुलि‍स उपायुक्त, पुलि‍स कमि‍श्नरेट, वाराणसी से अपर पुलि‍स उपायुक्त, पुलि‍स कमि‍श्नरेट, गौतमबुद्ध नगर के पद पर हुआ स्थानान्तरण नि‍रस्त कर द‍िया गया है। उनका अब अपर पुलि‍स उपायुक्त, पुलि‍स कमि‍श्नरेट, लखनऊ में स्‍थानांतरण किया गया है। इस प्रकार वाराणसी पर‍िक्षेत्र से दो प्रमुख पुल‍िस अध‍िकार‍ियों का स्‍थानांतरण दूसरे जगह किया गया है।