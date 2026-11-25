जागरण संवाददाता, वाराणसी। सीआरपीएफ के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने मंगलवार को श्रीकाशी विश्वनाथ धाम का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं, ज्ञानवापी परिसर की सुरक्षा के बारे में भी मातहतों से जानकारी ली और दोनों स्थानों की सुरक्षा व्यवस्था को और प्रभारी बनाने के निर्देश दिए।

इससे पूर्व पहड़िया नवीन मंडी स्थित 95 बटालियन के मुख्यालय पहुंच अधीनस्थ अधिकारी मेस के नवनिर्मित डाइनिंग हाल का उद्घाटन किया और प्रशासनिक व्यवस्थाओं व सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की। वाराणसी दौरे पर आए सीआरपीएफ महानिदेशक (डीजी) सरैयाबाद, किला कोहना नमो घाट क्षेत्र में जवानों के आवास और अन्य सुविधाओं के लिए राज्य सरकार की ओर से उपलब्ध कराई गई भूमि का निरीक्षण किया।

उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों से भूमि संबंधी विषयों पर चर्चा की। इसके बाद पहाड़िया मंडी स्थित 95 बटालियन मुख्यालय में सैनिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। जवानों को कर्तव्यपालन में सतर्कता, अनुशासन और सजगता बनाए रखने के लिए प्रेरित किया।