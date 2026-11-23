जागरण संवाददाता, वाराणसी। श्रीकाशी विश्वनाथ धाम के दर्शनार्थियों की कतार में रविवार को विवाद कर रहे युवक को समझाने पहुंचे पीएसी के दीवान पर उसने हमला कर दिया। आरोपित ने जवान की वर्दी पकड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया। इससे उनके सिर में गंभीर चोट लगी और खून बहने लगा। घटना बांसफाटक की गली नंबर एक में हुई। दशाश्वमेध पुलिस आरोपित विमलेश कुमार तिवारी (पता अज्ञात) के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी में जुटी है।

34वीं वाहिनी पीएसी, भुल्लनपुर में तैनात मुख्य आरक्षी राम किशुन यादव ने थाना चौक में दी गई तहरीर में बताया कि वह जवानों के साथ गश्त पर थे। इसी दौरान दर्शनार्थियों की कतार में विमलेश कुमार तिवारी एक अज्ञात महिला से विवाद कर रहा था।