धनतेरस पर खुले मां अन्नपूर्णा के स्वर्णमयी दरबार के पट, काशी में पांच दिनों तक मिलेगा 'खजाना प्रसाद'

जागरण संवाददाता, वाराणसी। वाराणसी के अन्नपूर्णा मठ मंदिर में प्रथम तल पर स्थित माता अन्नपूर्णा की स्वर्णमयी प्रतिमा के कपाट खुल गए।

सुबह 4 बजे मंदिर के महंत शंकर पुरी महाराज ने षोडशोपचार विधि से पूजन के बाद महाआरती की। आरती के बाद सुबह 5 बजे से भक्तों के लिए पट खोल दिए गए, धनतेरस से अन्नकूट तक चलने वाले इस पांच दिवसीय दर्शन मेले में करीब 10 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है।