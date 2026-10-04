CBI के पूर्व निदेशक एम. नागेश्वर राव की राजनीति में एंट्री, वाराणसी में बनाई 'सर्वजन सनातन पार्टी'

जागरण संवाददाता, वाराणसी। सीबीआई के पूर्व निदेशक एम. नागेश्वर राव ने शनिवार को काशी से सक्रिय राजनीति में कदम रखने की घोषणा की। इसके लिए उन्होंने सर्वजन सनातन पार्टी (एसएसपी) नाम से पार्टी का गठन किया है। इसके वे स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे।

भारत में सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और प्रशासन के क्षेत्रों में लगभग चार दशक के अपने अनुभवों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा भारत का पुनर्निर्माण केवल प्रशासनिक सुधारों तक सीमित नहीं हो सकता। भारत को अपनी सभ्यतागत जड़ों से जुड़े रहते हुए आधुनिक विकास की ओर आगे बढ़ने की जरूरत है।कहा, सर्वजन सनातन पार्टी की सोच चार मुख्य स्तंभों पर आधारित है।