वाराणसी के सारनाथ रेलवे स्टेशन के पास से अपहृता बरामद, आरोपित गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, वाराणसी। नाबालिग को अगवा करने के आरोपित को सारनाथ पुलिस ने रेलवे स्टेशन जाने वाले मार्ग से गिरफ्तार कर अपहृता को बरामद कर लिया। अपहर्ता किशोरी को ट्रेन से लेकर कहीं भागने के फिराक में था। पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपित को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

सारनाथ पुलिस के अनुसार 14 नवंबर को दिन में बाजार गई बि‍टिया दोपहर तक घर नहीं लौटी तो पिता ने 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री को अगवा किए जाने की जानकारी दी। तहरीर में सारनाथ क्षेत्र के ही पुरानापुल निवासी रितिक राजभर को नामजद किया।