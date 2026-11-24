जागरण संवाददाता, वाराणसी। देव दीपावली की पूर्व संध्या पर श्रीकाशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह मंगला आरती के बाद से ही मंदिर परिसर के बाहर भक्तों की कतारें लगनी शुरू हो गई थीं, जो देर रात शयन आरती तक अनवरत जारी रहीं।

इस दौरान हर-हर महादेव के जयघोष से पूरा धाम गुंजायमान रहा। रात तक ढाई लाख से अधिक श्रद्धालु ने बाबा का दर्शन लाभ लेकर खुद को धन्य महसूस किया। कार्तिक पूर्णिमा व देव दीपावली के लिए श्रीकाशी विश्वनाथ धाम की भव्य साज-सज्जा का कार्य अंतिम चरण में है। एक दर्जन से अधिक कुशल कारीगर मंदिर के कोने-कोने को रंग-बिरंगी विद्युत झालरों, दीयों और फूल-मालाओं से जगमग करने में जुटे हैं।