जागरण संवाददाता, वाराणसी। देव दीपावली पर काशी व‍िश्‍वनाथ मंद‍िर में भव्‍य सजावट की गई। सुबह से ही आस्‍थावानों के घोष से काशी जहां बम बम रही वहीं देव दीपावली के उल्‍लास से बाबा दरबार भी अछूता नहीं रहा। आस्‍थावानों की जहां सुबह से ही बाबा दरबार में कतार ने आस्‍था के जनज्‍वार का नजारा द‍ि‍खाया तो वहीं आस्‍था पथ पर बाबा धाम को भी व‍िशेष फूलों से सजाया गया था। शाम होते ही बाबा दरबार में साज सज्‍जा के साथ लाइट‍िंंग के नजारे ने लोगों का मन मोह ल‍िया।

देव दीपावली 2026 : काशी व‍िश्‍वनाथ पर‍िसर में फूलों की लड़‍ियों से झूमर की तरह साज सज्‍जा की गई।

देव दीपावली 2026 : छतों से लेकर दीवारों तक फूलों की साज सज्‍जा का क्रम एक द‍िन पहले से ही बाबा दरबार में शुरू कर द‍िया गया था।

देव दीपावली 2026 : बाबा दरबार के प्रमुख ह‍िस्‍सों को रंग ब‍िरंगी लाइटों से सजाया गया है।





देव दीपावली 2026 : गंगा द्वार के हिस्‍से की दीवारों को रंग ब‍िरंगी लाइटों से सजाया गया है।

देव दीपावली 2026 : ड्रोन के व्‍यू में काशी व‍िश्‍वनाथ मंद‍िर का आंगन और गर्भगृह का ह‍िस्‍सा रात में अनोखा नजारा प्रस्‍तुत करता नजर आया।

देव दीपावली 2026 : काफी ऊंचाई से ड्रोन के व्‍यू में बाबा दरबार रोशनी में नहाया हुआ नजर आया।

देव दीपावली 2026 : बाबा दरबार का आंगन झालरों और दीपों से प्रकाश‍ित हुआ तो देव दीपावली का नजारा शानदार हो गया।



देव दीपावली 2026 : काशी व‍िश्‍वनाथ दरबार में दीपों से देव दीपावली की आकृत‍ि उकेरी गई।

देव दीपावली 2026 : डमरू, ओम के साथ ही स्‍वास्‍त‍िक को दीपों से बाबा के आंगन में बनाया गया।

देव दीपावली 2026 : बाबा दरबार में चारों ओर दीवारों से रोशनी मानाे बाबा के आंगन की व्‍याख्‍या करती रही।





देव दीपावली 2026 : गंगा द्वार की ओर दीपों की माल‍िका ने घाट की सीढ़‍ियों पर अनोखा नजारा प्रस्‍तुत क‍िया।

देव दीपावली 2026 : व‍िभ‍िन्‍न धार्म‍िक प्रतीकों की रंगोली को दीपों से उकेरा गया।

देव दीपावली 2026 : बाबा दरबार में गंगा द्वार की ओर ड्रोन का नजारा बाबा दरबार की भव्‍यता को द‍िखा रहा है।

देव दीपावली 2026 : बाबा दरबार और गंगा में सजी हुई नौकाओं का ड्रोन व्‍यू।

देव दीपावली 2026 : गंगा द्वार ही नहीं आसपास के घाटों पर भी अनोखा नजारा आयोजन का द‍िखा।





देव दीपावली 2026 : बाबा दरबार में फूलों से मोर की आकृत‍ि की सजी झांकी।

देव दीपावली 2026 : बाबा दरबार में स्‍तंभों को भी फूलों से सजाया गया तो पूरा पर‍िसर फूलों की सुवास से गूंजता रहा।

देव दीपावली 2026 : बाबा दरबार गर्भगृह को भी फूलों की माला से सजी लड़‍ियों से व‍िशेष तौर पर सजाया गया।

देव दीपावली 2026 : बाबा दरबार प‍र‍िक्षेत्र के मंद‍िरों के श‍िखर से लेकर दीवारों तक को फूलों से सजाया गया। वैसे भी देव दीपावली का आयोजन बाबा व‍िश्‍वनाथ से ही जुड़ी आस्‍था की वजह से जीवंत है। (सभी फोटो काशी व‍िश्‍वनाथ मंद‍िर प्रशासन)