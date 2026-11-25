जागरण संवाददाता, वाराणसी। काशी तमिल संगमम्-5.0 में शामिल होने वाले प्रतिनिधियों के लिए विशेष ट्रेनों का संचालन शुरू हो गया है। बुधवार को दक्षिण रेलवे की पहली विशेष ट्रेन कन्याकुमारी से बनारस के लिए रवाना हुई। यात्रा से पहले कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन पर प्रतिनिधियों का स्वागत किया गया। दक्षिण रेलवे ने संगमम् में आने वाले प्रतिनिधियों और अन्य यात्रियों की सुविधा के लिए बनारस को कन्याकुमारी, चेन्नई और कोयंबटूर से जोड़ने वाली 7 जोड़ी विशेष ट्रेनें चलाने की व्यवस्था की है।

इनमें ट्रेन संख्या 06041 कन्याकुमारी-बनारस एक्सप्रेस स्पेशल 25 नवंबर को रवाना हुई, जो 27 नवंबर की रात आठ बजे बनारस पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 06042 बनारस-कन्याकुमारी एक्सप्रेस स्पेशल एक दिसंबर की रात 10:30 बजे रवाना होकर चार दिसंबर की सुबह 4:45 बजे कन्याकुमारी पहुंचेगी। इसके अलावा दिसंबर में चेन्नई, कोयंबटूर और कन्याकुमारी से छह अन्य जोड़ी विशेष ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। ये ट्रेनें नियमित काशी तमिल संगमम् साप्ताहिक एक्सप्रेस के अतिरिक्त होंगी।