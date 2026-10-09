काशी रेलवे स्टेशन का 127 दिनों का मेगा ब्लॉक खत्म, अब तीन रेल लाइनों से फुल स्पीड में दौड़ेंगी ट्रेनें

जागरण संवाददाता, वाराणसी। काशी रेलवे स्टेशन पर रविवार (11 अक्टूबर) से ट्रेनें बगैर ब्रेक लिए रफ्तार भर सकेंगी।शनिवार को 127 दिनों का मेगा ब्लॉक खत्म हो रहा है। 48 घंटे पूर्व तक रेलवे ने 90 फीसद काम पूर्ण कर लिया है।

शुक्रवार को ओएचई बिछाने और रेलवे ट्रैक को ट्रेनों के परिचालन अनुरूप बनाने के लिए शुक्रवार को युद्धस्तर पर काम चल रहा था। उप मुख्य परियोजना प्रबंधक राकी तुहार खुद काशी रेलवे स्टेशन पर मेगा ब्लाक से पूर्व कार्य पूर्ण कराने के लिए भ्रमणशील नजर आए।

100 मीटर चौड़ा बनाया जा रहा कानकोर्स काशी रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास कार्य 2027 तक पूर्ण किया जाना है। इसे लक्ष्य मानकर कार्यदायी संस्था जीएस एक्सप्रेस काम कर रही है। निर्माण कार्य के फीसद पर गौर करें तो लगभग 70 फीसद कार्य पूर्ण हो चुका है। 100 मीटर लंबे और 98 मीटर चौड़े कानकोर्स के लिए दोनों तरफ भवन, बीच में पिलर आदि बनकर तैयार हैं। ऐसे में उम्मीद है, पुनर्विकास कार्य समय से पूर्ण हो जाएगा।