जागरण संवाददाता, वाराणसी। काशी की मिट्टी और ग्रामीण महिलाओं के हुनर से तैयार तीन लाख दीये इस बार देव दीपावली पर गंगा के घाटों को रोशन करेंगे। इन दीयों की लौ केवल घाटों की भव्यता ही नहीं बढ़ाएगी, बल्कि ग्रामीण महिलाओं के स्वावलंबन और आर्थिक सशक्तिकरण की नई कहानी भी लिखेगी।

कभी घर की जिम्मेदारियों तक सीमित रहने वाली महिलाएं अब अपने हुनर और मेहनत से विश्वप्रसिद्ध आयोजन को खास बनाने में जुटी हैं। आठ ब्लाकों की 82 स्वयं सहायता समूहों की 260 महिलाएं दीया बनाने में जुटी हैं। इस काम से उन्हें करीब 4.65 लाख रुपये की आमदनी होगी, जिससे वे अपने परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सकेंगी।

सरकार ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से रोजगार और स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दे रही है। जिला मिशन प्रबंधक विक्रम सिंह ने बताया कि आठ विकास खंडों में चिरईगांव की महिलाएं सबसे अधिक दीयों का निर्माण कर रही हैं। यहां 13 स्वयं सहायता समूहों की 61 महिलाएं मिलकर 1.40 लाख दीये तैयार कर रही हैं।

लोकल से ग्लोबल हुई देव दीपावली काशी की देव दीपावली दिनोंदिन भव्य होने के साथ विस्तार करता जा रहा है। आयोजन की बढ़ती पहचान के साथ स्थानीय लोगों और महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी तैयार हुए हैं। इस बार घाटों पर सरकार की ओर से 11 लाख दीये जलाए जाएंगे, जबकि जनसहभागिता से लाखों दीये घाटों, कुंडों और सरोवरों को रोशन करेंगे।