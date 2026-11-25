जागरण संवाददाता, वाराणसी। शिव की नगरी काशी में कार्तिक पूर्णिमा की सांझ गंगधार से ‘दीप राग’ उपजा और हर घाट जगमग हो उठा। गंगा के घाटों-पाटों से लेकर लहरों तक दीप झिलमिलाए। उनकी ज्योति से कुछ इस तरह चटख नजर आई जिससे आकाश में खिली पूनम की रात भी शर्माई।

धर्मनगरी काशी में मंगलवार को देवदीपावली पर आस्था-आध्यात्मिकता और आधुनिकता का अद्भुत समागम हुआ। भगवान शिव द्वारा त्रिपुरासुर संहार की स्मृति में महापर्व पर उत्तरवाहिनी जाह्नवी की अर्द्धचंद्राकार घाट शृंखला ने 21 लाख दीपों का स्वर्णिम हार धारण किया।

आठ किलोमीटर तक विस्तृत 86 अर्धचंद्राकार घाटों पर दीपों की अविरल शृंखला निरखने देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचे।

मणिकर्णिका घाट पर जल चिताओं के सामने देवों का उत्सव



देव दीपावली पर काशी के गंगा घाट पर भव्य सजावट







देव दीपावली में चेतसिंह घाट से लेजर शो का हुआ आयोजन











देव दीपावली के अवसर पर दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती का विहंगम दृश्य







देव दीपावली पर गंगा किनारे का अद्भुत नजारा





देव दीपावली पर रामघाट पर जलने दीपक









देव दीपावली पर सक्का घाट पर बनायी गयी खूबसूरत रंगोली









देव दीपावली पर लिया गया खूबसूरत ड्रोन शॉट





देव दीपावली पर गंगा किनारे हुआ शानदार ड्रोन शो





दशाश्वमेध गंगा सेवा निधि द्वारा कार्तिक पूर्णिमा व देवदीपावली के अवसर पर गंगा आरती







दशाश्वमेध गंगोत्री सेवा समिति द्वारा कार्तिक पूर्णिमा व देवदीपावली के अवसर पर भजन प्रस्तुत करते सांसद मनोज तिवारी









दशाश्वमेध गंगोत्री सेवा समिति द्वारा कार्तिक पूर्णिमा व देव दीपावली के अवसर पर मां गंगा को दुग्धाभिषेक करते सांसद मनोज तिवारी मंत्री दयाशंकर मिश्र व अन्य