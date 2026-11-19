जागरण संवाददाता, वाराणसी। काशी के क्रिकेट प्रेमियों क इंतजार खत्म होने वाला है। राजातालाब के गंजारी में बनकर तैयार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बड़े मुकाबलों की मेजबानी की ओर बढ़ चुका है। बुधवार शाम 6:10 बजे आईसीसी चेयरमैन जय शाह स्टेडियम पहुंचे। महापौर अशोक कुमार तिवारी, पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल, जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार भी उनके साथ रहे। आइसीसी चेयरमैन जय शाह ने करीब एक घंटा 57 मिनट तक स्टेडियम का निरीक्षण किया।

रात 8:07 बजे वे एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। निरीक्षण के दौरान स्टेडियम में शिव तांडव स्तोत्रम की धुन गूंज रही थी। उन्होने ने मैदान, पिच और खिलाड़ियों से जुड़ी सुविधाएं भी देखीं। जय शाह ने दर्शक दीर्घा में लगी कुर्सियों पर बैठकर उसकी गुणवत्ता परखी। उन्होंने बैठने की सुविधा और दर्शकों को मिलने वाले अनुभव का भी जायजा लिया।

इसके अलावा मैदान की आउटफील्ड, जल निकासी व्यवस्था, खिलाड़ियों के ड्रेसिंग रूम, मीडिया सुविधाओं और प्रसारण केंद्र का निरीक्षण किया। कैमरे लगाने के स्थान, प्रसारण की तकनीकी तैयारियों और खिलाड़ियों व दर्शकों के प्रवेश-निकास की व्यवस्था भी देखी। दूसरी बार निर्विरोध अध्यक्ष बनने के बाद जय शाह का पहला दौरा आईसीसी चेयरमैन जय शाह का काशी के गंजारी स्टेडियम का दौरा खास रहा। दूसरी बार निर्विरोध आईसीसी चेयरमैन चुने जाने के बाद यह उनका पहला वाराणसी दौरा था। ऐसे में उनके निरीक्षण को स्टेडियम के साथ काशी के क्रिकेट भविष्य के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है। जय शाह का दूसरा कार्यकाल दिसंबर 2030 तक रहेगा।

15 दिन में स्टेडियम में लगेंगे सोलर पैनल गंजारी स्टेडियम में बिजली की खपत और डीजल पर होने वाले खर्च को कम करने के लिए जय शाह ने सोलर पैनल लगाने का सुझाव दिया। इस दिशा में राज्य सरकार की इकाई यूपीनेडा काम कर रही है। अगले 15 दिनों के भीतर स्टेडियम में सोलर पैनल लगाने का काम पूरा करने का लक्ष्य है। इससे बिजली की बचत होगी और जनरेटर पर निर्भरता भी घटेगी।

तीन से छह दिसंबर तक उत्तर प्रदेश और पुडुचेरी के बीच होगा मुकाबला गंजारी स्टेडियम को कूच बिहार ट्रॉफी के दो मैच आवंटित किए गए हैं। तीन से छह दिसंबर तक उत्तर प्रदेश और पुडुचेरी तथा 11 से 14 दिसंबर तक उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच मुकाबले होंगे। ये स्टेडियम में होने वाले शुरुआती बड़े क्रिकेट आयोजनों में शामिल होंगे।

इन मैचों का सफल आयोजन वाराणसी में भविष्य में अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों की मेजबानी की राह खोल सकता है। इसके लिए मैदान और आयोजन संबंधी व्यवस्थाओं की गुणवत्ता अहम होगी। काशी की पहचान को ध्यान में रखकर बनाए जा रहे स्टेडियम में डमरू आकार का मीडिया सेंटर और त्रिशूल की आकृति वाले फ्लड लाइट टावर खास आकर्षण हैं। कूच बिहार ट्रॉफी के मुकाबलों के साथ गंजारी में बड़े क्रिकेट आयोजनों की शुरुआत होगी।