जागरण संवाददाता, वाराणसी। कमिश्नरेट में तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके 23 इंस्पेक्टरों का पुलिस अधीक्षक प्रशासन आरडी चौरसिया ने गुरुवार को गैर जनपद के लिए तबादला कर दिया। कमिश्नरेट से कुल 49 निरीक्षकों का तबादला हाेना है। ऐसे में जल्द ही एक और तबादला सूची जारी होगी। तबादला की जद में कई थानेदार भी हैं, लिहाजा नए थानेदार भी पोस्ट किए जाएंगे।

2027 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत एक जिले में तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर चुके निरीक्षकों को हटाया जा रहा है। चुनाव आयोग के इस आदर्श मानक के दायरे में आए 23 इंस्पेक्टरों की पहली सूची में चौक इंस्पेक्टर विजय कुमार शुक्ल, लंका इंस्पेक्टर राजकुमार शर्मा, सिगरा इंस्पेक्टर शिवाकांत मिश्रा, रोहनिया इंस्पेक्टर राजू सिंह, कोतवाल दयाशंकर आदि हैं।