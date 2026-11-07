काशी विश्वनाथ धाम: गर्भगृह से बैकुंठ मंदिर तक हुई लेजर सेंसर से जांच, IIT मद्रास की टीम का सर्वे पूरा

जागरण संवाददाता, वाराणसी। श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर में पत्थरों का क्षरण रोकने और उनकी मजबूती बनाए रखने के लिए विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन करने आई आइआइटी मद्रास की तकनीकी टीम अपना सर्वेक्षण पूरा कर शुक्रवार को चेन्नई लौट गई। डा. अरुण मेनन के नेतृत्व में आई टीम अपने साथ मंदिर परिसर के पत्थरों और आसपास की मिट्टी के आवश्यक नमूने (सैंपल) जांच के लिए साथ ले गई है।

प्रयोगशाला परीक्षणों और विस्तृत विश्लेषण के बाद टीम 20 दिनों में अपनी रिपोर्ट मंदिर प्रशासन को सौंपेगी।टीम में शामिल विशेषज्ञों ने अत्याधुनिक लेजर और सेंसर युक्त मशीनों के जरिये मंदिर के मुख्य गर्भगृह, दंडपाणि मंदिर और बैकुंठ मंदिर का गहन तकनीकी सर्वे किया। इस दौरान पत्थरों की भार वहन क्षमता, नमी का स्तर और जमीन की गहराई से जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़े दर्ज किए गए।

टीम न ली ये जानकारी टीम ने मंदिर प्रशासन से पत्थरों की नियमित सफाई, रखरखाव और पूर्व में कराए गए स्वर्णमंडन की तकनीकी प्रक्रियाओं की जानकारी भी ली। अधिकारियों ने पत्थरों के संरक्षण और क्षरण रोकने के लिए किए गए प्रयासों के बारे में भी टीम को बताया। इस दौरान श्रीकाशी विद्वत परिषद के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। मंडलायुक्त एस. राजलिंगम ने बताया कि टीम 20 दिनों में रिपोर्ट के साथ लौटेगी।