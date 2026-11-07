यूपी में MLC कोटे के मंत्रियों को भी चुनाव लड़ाएगी भाजपा, विधान परिषद सदस्यों को देनी होगी चुनावी परीक्षा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। चुनावी तापमान चढ़ने के साथ ही राजनीतिक दलों ने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। भाजपा ने बड़ी संख्या में विधायकों का टिकट बदलने का संकेत दिया है, वहीं योगी सरकार में मंत्री बने विधान परिषद सदस्यों को नई पारी के लिए चुनावी परीक्षा देनी होगी।

संगठन के कई पदाधिकारियों को भी चुनाव लड़ाया जाएगा। जिन राज्य सभा सदस्यों का कार्यकाल 25 नवंबर को समाप्त हो रहा है, उनमें से भी कई चुनाव लड़ने की राह तलाश रहे हैं। भाजपा की लखनऊ में 30 अक्टूबर को आयोजित प्रदेश कार्यसमिति की बैठक से पहले नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश की चुनावी रणनीति पर चर्चा की गई। भाजपा ने प्रदर्शन एवं सर्वे के आधार पर टिकट देने की बात कहकर वर्तमान विधायकों की धड़कन बढ़ा दी है। संघ एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की समीक्षा बैठकों में कार्यकर्ता ज्यादातर विधायकों के प्रति नाराजगी जता चुके हैं।

नए चेहरों को दिया जा सकता है अवसर राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष एवं प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े भी उत्तर प्रदेश नेतृत्व को बता चुके हैं कि चुनाव में नई रणनीति एवं दृष्टि के साथ उतरना होगा। पार्टी ने अनुभवी एवं बड़े चेहरों को चुनाव लड़ाकर आसपास की सीटों पर भी असर बढ़ाने की रणनीति बनाया है, वहीं जिताऊ चेहरे की कसौटी पर कई विधायक खरे नहीं उतर रहे, जहां नए चेहरों को अवसर दिया जा सकता है।