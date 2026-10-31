मां ने सिखाया समस्याओं को समझना, आईआईटी बीएचयू की हरजस ने मेहनत से हासिल किया प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल

जागरण संवाददाता, वाराणसी। समस्याओं से घबराने के बजाय उन्हें गहराई से समझना और समाधान की दिशा में आगे बढ़ना। इसी सोच ने हरजस कौर को आईआईटी बीएचयू की मेधावियों की सूची में सबसे आगे खड़ा किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की छात्रा हरजस को 15वें दीक्षांत समारोह में उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल प्रदान किया जाएगा। उनके खाते में 10 गोल्ड मेडल, एक सिल्वर मेडल और तीन अन्य सम्मान हैं।

वह इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में प्रथम रहीं और बीटेक की सभी शाखाओं में सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक प्रदर्शन करने वाली छात्रा बनीं। हरजस अपनी सफलता का श्रेय परिवार और आईआईटी बीएचयू के शैक्षणिक माहौल को देती हैं। उनके पिता चरणजीत सिंह व्यवसायी हैं, जबकि मां सरबजीत कौर ने शुरुआती पढ़ाई के दौरान उनकी मजबूत बुनियाद तैयार की। मां ने उन्हें सिखाया कि किसी भी समस्या को रटने के बजाय उसकी गहराई में जाकर समझना चाहिए।