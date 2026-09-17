ज्ञानवापी मामला: पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई टली, अब 29 सितंबर को होगी

जागरण संवाददाता, वाराणसी। ज्ञानवापी परिसर में नए मंदिर बनाने और हिंदुओं को पूजा-पाठ करने का अधिकार देने को लेकर वर्ष 1991 में दाखिल मुकदमे में पक्षकार बनाने व वादमित्र को हटाने की अपील संबंधित प्रार्थना पत्र पर पारित आदेश के खिलाफ लंबित पुनरीक्षण याचिका पर बुधवार को सुनवाई नहीं हो सकी।

इस याचिका पर सुनवाई कर रही विशेष न्यायाधीश द्वितीय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) पूनम पाठक के अवकाश पर होने के कारण अगली सुनवाई के लिए 29 सितंबर की तिथि नियत की गई है। इस मुकदमे के वादी पक्षकारों में से एक हरिहर पांडेय के निधन के बाद उनकी तीन पुत्रियों मणिकुंतला तिवारी, नीलिमा मिश्रा और रेनू पांडेय ने पिता के स्थान पर पक्षकार बनाने के लिए सिविल जज (सीनियर डिवीजन फास्टट्रैक) की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था।