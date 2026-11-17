जागरण संवाददाता, वाराणसी। यात्री की मदद से मिली सोने की बाली लौटाकर वाणिज्यकर्मी ने ईमानदारी की मिसाल पेश की। महिला यात्री ने सहयात्री और रेलकर्मियों का आभार जताया। वंदना सिंह गाड़ी संख्या 22415 वंदे भारत एक्सप्रेस के ई-2 कोच में वाराणसी से कानपुर की यात्रा कर रही थीं।

इस दौरान उनके कान की बाली खो गई। उसी कोच में सवार अनुज राजपूत को बाली मिली। उन्होंने उसे ट्रेन में ड्यूटी कर रहे डिप्टी सीआइटी मनोज कुमार पांडेय को सौंप दिया। मनोज कुमार पांडेय ने यात्रियों से पूछताछ की और पुष्टि के बाद बाली वंदना सिंह को लौटा दी।