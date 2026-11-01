वाराणसी से कोलकाता के लिए रवाना हुआ रिवर क्रूज गंगा विलास, विदेशी मेहमानों ने किए बाबा विश्वनाथ के दर्शन

जागरण संवाददाता, वाराणसी। विदेशी यात्रियों को लेकर दूसरी बार काशी पहुंचा देश में निर्मित दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज गंगा विलास रविवार की शाम पांच दिवसीय यात्रा के बाद वापस कोलकाता के लिए प्रस्थान कर गया।

क्रूज में आए 15 विदेशी यात्रियों ने चुनार का किला देखा, श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर व गंगा आरती के दर्शन किए और सारनाथ बौद्ध स्थल का भ्रमण किया। पर्यटकों ने शनिवार को नमो घाट का भी भ्रमण किया।

विदेशी सैलानी रास्ते में बक्सर व चौसा के युद्धस्थल को देखेंगे साथ ही आरा जिले में स्थित जगदीशपुर का किला भी घूमेंगे। पर्यटक पटना में दो दिन रुककर विभिन्न पर्यटन स्थलों का भ्रमण करेंगे। गंगा विलास अब आगामी 22 जुलाई को कोलकाता पहुंचेगा, जहां से पर्यटक हवाई मार्ग से अपने देश को जाएंगे।